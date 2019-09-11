Исламабад, , 10:46 — REGNUM 10 сентября министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши встретился в Женеве с генеральным секретарем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханом Гебресиусом.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, глава МИД Пакистана заявил, что из-за режима комендантского часа, который действует на территории бывшего индийского штата Джамму и Кашмир, местное население страдает из-за нехватки продовольствия и медикаментов. Также, по словам министра, не работают многие больницы, поэтому здоровье кашмирцев стремительно ухудшается. Шах Мехмуд Куреши призвал генерального секретаря ВОЗ объявить режим чрезвычайной ситуации в индийском Кашмире.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев.