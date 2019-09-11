Исламабад, , 10:20 — REGNUM 10 сентября министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши на заседании Совета по правам человека ООН в Женеве заявил, что Индия организовала геноцид в бывшем штате Джамму и Кашмир.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, глава внешнеполитического ведомства Пакистана отметил, что Индия превратила Кашмир «в самую большую в мире тюрьму». По мнению Куреши, в индийском Кашмире систематически нарушаются права человека, ведутся незаконные аресты «борцов за свободу Кашмира», В ходе заседания глава МИД Пакистана повторил призыв премьер-министра Имрана Хана к ООН организовать независимую комиссию для расследования фактов нарушения прав человека в бывшем штате.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев.