Тбилиси, , 10:12 — REGNUM Теймураз Шарашенидзе назначен чрезвычайным и полномочным посолом Грузии на Украине, сообщает 11 сентября «Первый канал грузинского телевидения» со ссылкой на министерство иностранных дел.

По данным внешнеполитического ведомства, послом в Кувейте назначен Константин Жгенти, в Ватикане — Кетеван Багратион-Мухтанбатони.

Отметим, Теймураз Шарашенидзе ранее занимал должность посла Грузии в Азербайджане. Длительное время дипломат занимал пост генерального консула Грузии в Турции и Болгарии.

Константин Жгенти с 2013 по 2018 год был послом в Узбекистане. На протяжении многих лет дипломат занимал различные должности в структуре МИД Грузии. Кетеван Багратион-Мухранбатони с 2004 по 2014 год уже работала посолом Грузии в Ватикане.

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