Исламабад, , 10:13 — REGNUM 10 сентября президент США Дональд Трамп снова заявил о возможности решить проблему Кашмира путем переговоров и предложил свои посреднические услуги.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, американский президент, общаясь с журналистами в Белом Доме в Вашингтоне, заявил: «вы знаете, что между Индией и Пакистаном существует конфликт в Кашмире». Трамп отметил, что он по-прежнему готов выступить в качестве посредника между Исламабадом и Нью-Дели, так как у него «хорошие отношения с обеими странами».

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев.