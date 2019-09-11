Иерусалим, , 10:40 — REGNUM 10 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил со специальным заявлением в преддверии парламентских выборов. Глава правительства пообещал распространить израильский суверенитет на север Мертвого моря и Иорданскую долину после выборов. Об этом сообщило израильское информационное агентство Ynet.

По мнению премьера Нетаньяху, распространение суверенитета Израиля на данную территорию будет способствовать безопасности Израиля. «Это наш пояс безопасности, наша защитная стена», — подчеркнул глава израильского правительства.

В завершении своего выступления Биньямин Нетаньяху призвал присутствующих голосовать за возглавляемую им партию «Ликуд». Кроме того, израильский премьер напомнил, что вскоре станут известны условия так называемой «Сделки века» — плана мирного урегулирования, подготовленного при участии правительства США.