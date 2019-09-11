Иерусалим, , 10:14 — REGNUM За неделю до парламентских выборов в Израиле партия действующего премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху «Ликуд» опережает на один мандат своего главного соперника — левоцентристский блок «Кахоль Лаван». Об этом свидетельствуют результаты опроса телекоммуникационной компании HOT, опубликованные 10 сентября на сайте израильского информационного агентства Ynet.

Согласно результатам опроса, если бы выборы проходили на этой неделе партия «Ликуд» получила бы 33 мандата, опередив блок «Кахоль Лаван» всего на одно место в парламенте. Примерно на 10 мандатов могли бы рассчитывать депутаты от «Объединенного арабского списка». Русскоязычная партия «Наш дом — Израиль» во главе с Авигдором Либерманом могла бы занять 9 мест в новом Кнессете. За ней следуют правые из партии «Ямина» и две ультраортодоксальные партии — «Яадут а-Тора» и ШАС, каждая из которых предварительно получает по 7 мандатов. По 6 и 5 мест соответственно могли бы занять депутаты из партии «Демократический лагерь» и блока партий «Авода — Гешер». Замыкает список партия «Оцма Йегудит», которая предварительно преодолевает избирательный барьер, получая 4 мандата.

Отмечается, что анонимный опрос проводился среди пользователей компании HOT в период с 6 по 9 сентября. Свое мнение относительно предстоящих выборов выразили 4000 тысячи человек.