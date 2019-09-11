Киев, , 10:07 — REGNUM

Министерство экономического развития Украины и его министр Тимофей Милованов должны подготовить проект закона о вводе рынка земель сельскохозяйственного назначения. Об этом 11 сентября заявила в эфире одного из украинских телеканалов депутат от фракции «Слуга народа» Марина Бардина.

По её словам, большинство граждан Украины поддерживают ввод рынка земли, поскольку проголосовали за Владимира Зеленского, который обещал ввести рынок.

«Министерство должно подготовить соответствующий проект. Будем рассматривать его в парламенте и смотреть что будут предусматривать положения законопроекта. Открытие рынка земли было прописано в программе президента. Это была одна из тех вещей, о которой он открыто говорил во время предвыборной кампании. Если украинцы его поддержали, значит есть общая тенденция поддержки ввода рынка земли», — пояснила Бардина.

Она сообщила, что цель ввода рынка земли — добиться экономического роста.

«Одна из прерогатив — экономический рост, чтобы рынок земли не стал минусом для украинцев. Быстрое ли это решение? Нет, оно не быстрое. Предыдущий парламент этот вопрос неоднократно обсуждал. Мораторий продлил, но ряд депутатов прошлого парламента также поддерживали и инициировали дискуссии относительно ввода рынка земли», — напомнила Бардина.

При этом депутат отметила, что «Слуга народа» занимается разработкой не только земельного законодательства, но и вопросами снижения тарифов, роста экономики, привлечения инвестиций и борьбы с коррупцией.

«Мы работаем над тарифами, мы работаем над экономической составляющей. Сегодня у нас на повестке дня инвестиционный законопроект. Нельзя сказать, что сегодня мы кинулись на рынок земли и не занимаемся всем остальным. Мы движемся по всем обещаниям, которые были во время предвыборной кампании. В первую очередь, снятие неприкосновенности, во вторую очередь, импичмент, приняли антикоррупционные законы», — рассказала Бардина.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине все необходимое законодательство для ввода рынка земли принято еще к 2003 году, но с 2003 года парламент ежегодно продлевает мораторий на ввод рынка сельскохозяйственных земель. Согласно принятому законодательству покупать украинскую землю могут только физлица — граждане Украины, не более 400 га. Иностранцы и юрлица не имеют права покупать землю.