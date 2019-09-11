* талибов — запрещённая в России организация

Меймене, Афганистан, , 16:25 — REGNUM Официальные представители 209-го корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Фарьяб (столица провинции — г. Меймене) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, был ликвидирован высокопоставленный командир движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Кари Исмаил.

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению высокопоставленного командира талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Андхой провинции Фарьяб.

По словам официальных представителей 209-го корпуса Национальной армии Афганистана, Кари Исмаил занимал пост теневого главы уезда Билчираг и был вовлечён в серию нападений на правительственные войска. Также в ходе операции было ликвидировано еще три боевика талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.