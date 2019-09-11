Газни, Афганистан, , 10:53 — REGNUM Официальные представители 203 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Газни (столица провинции — г. Газни) в результате операции, проведенной Военно-воздушными силами Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере 16 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще несколько получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», Военно-воздушные силы Афганистана нанесли авиационный удар по позициям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории уезда Мукар провинции Газни.

По словам официальных представителей 203 корпуса Национальной армии Афганистана, ликвидированные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были вовлечены в серию нападений на правительственные войска.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.