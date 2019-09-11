* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:23 — REGNUM 10 сентября официальные лица провинции Тахар (столица провинции — г. Талукан) заявили, что уезд Янги Кала, находящийся на территории этого региона, перешел под контроль движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) организовали нападение на уезд Янги Кала провинции Тахар два дня назад.

Официальный представитель губернатора провинции Тахар Мохаммад Джавад Хеджри заявил, что Национальные силы безопасности и обороны Афганистана пытаются вновь вернуть контроль над этим уездом, добавив, что бои между правительственными войсками и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжаются.

По словам официального представителя губернатора провинции Тахар, в ходе боев между движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и правительственными войсками было уничтожено по меньшей мере 28 боевиков.