* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:13 — REGNUM 10 сентября специальный представитель Генерального секретаря Организации Объединённых Наций по Афганистану Тадамичи Ямамото призвал центральное правительство Исламской Республики Афганистан и движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как можно скорее вступить в прямые переговоры.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, Тадамичи Ямамото призвал стороны в конфликте вступить в переговоры в ходе своего выступления перед Советом Безопасности ООН, посвященного текущей ситуации в стране.

Специальный представитель Генерального секретаря ООН заявил, что события последних недель показали, что сейчас как никогда ранее необходимо найти способ политического урегулирования конфликта в Афганистане.

Тадамичи Ямамото отметил, что усилия, предпринимаемые на протяжении последнего года, создали условия для мира, который может быть достигнут только путем прямых переговоров центрального правительства Афганистана и движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).