Копенгаген, , 10:17 — REGNUM Правящая консервативная партия Норвегии Høyre и социал-демократическая Рабочая партия потеряли часть голосов на муниципальных выборах в Норвегии. Так, Рабочая партия сумела набрать всего 24,8% голосов, что на 8% меньше, чем на предыдущих выборах 2015 года. В подобной же ситуации оказалась партия премьер-министра Эрны Солберг Høyre, которая потеряла 3% голосов по сравнению с выборами, проходившими четыре года назад.

Наиболее прогрессивной в плане завоевания доверия у избирателей оказалась норвежская партия Центра, увеличившая свой показатель на 6% и сумевшая получить 14,4% голосов. На подъеме также оказалась Зеленая партия, ставшая третьей по численности партией в столице страны — Осло. Несмотря на то, что Рабочая партия Норвегии потеряла значительное количество голосов, местные органы в стране стали «левее», поскольку за партии «красного блока» в совокупности проголосовали 56% участвовавших в выборах избирателей — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Премьер-министр Норвегии выразила сожаление о том, что «красные» теперь смогут взять под контроль политику во многих городах и регионах страны. «Мы наблюдали, что большинство муниципалитетов все же больше склонялось к «синим» партиям», — отметила премьер-министр.

Явка на выборах глав муниципалитетов в Норвегии составила 64,5%. Чуть менее 60% пришли отдать свои голоса на выборы глав регионов.