Бишкек, , 09:54 — REGNUM Пропуск на киргизско-китайском участке государственный границы закроют с 13 по 15 сентября, сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ государственной пограничной службы Киргизии.

В ведомстве уточнили, что граница будет закрыта по инициативе китайской стороны в связи с празднованием Чжунцю (Праздника Луны). Пункты пропуска «Торугарт» и «Иркештам» возобновят свою работу с 16 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 по 9 июня власти Китая закрыли пункты пропуска на границе с Киргизией в связи с празднованием «Фестиваля драконьих лодок». Работа пунктов возобновлена 10 июня.

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