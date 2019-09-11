Подгорица, , 10:39 — REGNUM Помощник госсекретаря по делам Европы и Специальный посланник государственного департамента США (Соединенных Штатов Америки) по Западным Балканам Мэтью Палмер заявил, что власти Черногории и ее оппозиция смогут договориться и мирно принять участие в предстоящих парламентских выборах в республике в октябре. Об этом сообщает черногорская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Черногории.

Спецпредставитель подчеркнул, что для проведения выборов необходимо, чтобы действующее руководство Черногории и ее оппозиция договорились об условиях проведения выборов.

По мнению Палмера, оппозиция Черногории должна занять свое место в парламенте в соотношении с ее народной поддержкой для представления интересов населения.