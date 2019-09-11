Белград, , 10:23 — REGNUM Министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что вооруженные силы Сербии стали сильнее с точки зрения вооружения, личного состава, снаряжения, подготовки и материального обеспечения. Он также добавил, что армия Сербии добилась уважения как внутри страны, так и за ее пределами. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Вулин подтвердил, что проведения военных учений в сербской армии участились. По его словам, каждое военное учение — это послание как для друзей, так и для врагов, а какой подтекст они носят, пусть каждый интерпретирует по-своему.

По мнению Вулина, друзья республики будут рады видеть ее сильной, поскольку именно сильная Сербия — это гарант стабильности на Балканах.