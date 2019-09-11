Белград, , 10:36 — REGNUM Посол Сербии в Загребе Мира Николич отказалась получать ноту протеста от руководства Хорватии по поводу «необъявленного и незаконного въезда военнослужащих сербских вооруженных сил в Хорватию 7 сентября». Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

На прошлой неделе, хорватские пограничники отказали во въезде в республику сербской военной делегации, которой предстояло принять участие в памятных мероприятиях, посвященных жертвам Второй мировой войны. По словам хорватской стороны, у делегации отсутствовал ряд необходимых документов для въезда в республику.

В ноте хорватская сторона осудила, как было подчеркнуто, «попытку ввести военнослужащих Вооруженных сил Республики Сербия в Республику Хорватию без ведома и согласия хорватских властей и без соблюдения предписанной процедуры оповещения».

Министерство иностранных дел Хорватии охарактеризовало данную ситуацию как провокацию и «решительно осудило тот факт, что официальные учреждения Республики Сербия были вовлечены в организацию данного мероприятия».