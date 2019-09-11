Подгорица, , 09:58 — REGNUM Помощник госсекретаря по делам Европы и Специальный посланник государственного департамента США (Соединенных Штатов Америки) по Западным Балканам Мэтью Палмер на встрече с премьер-министром Черногории Душко Марковичем заявил, что Черногория является лидером и наиболее успешным многонациональным государством на Западных Балканах. Об этом сообщает черногорская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Черногории.

После переговоров, Палмер и Маркович также заявили, что процесс европейской и евроатлантической интеграции Западных Балкан отвечает интересам как самого региона, так и Европы в целом.

Маркович добавил, что черногорское руководство в процессе евроинтеграции уделяет особое внимание укреплению верховенства закона и свободе СМИ.