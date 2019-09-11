Загреб, , 11:22 — REGNUM Министр иностранных дел Хорватии Горан Грлич-Радман и министр иностранных дел Германии Хайк Маас после переговоров заявили на совместной пресс-конференции, что Хорватия и Германия намерены вместе подготовиться к председательству в Совете Европейского Союза в 2020 году. Об этом сообщает хорватский информационный портал Index.

Предполагается, что в первом полугодии 2020 года в Совете будет председательствовать Хорватия, а во втором — Германия.

Глава МИД Германии отметил, что председательство в Совете — это важная задача стоящая перед республиками. Он так же добавил, что это и хорошая возможность для Хорватии проявить себя с лучшей стороны.

В свою очередь, глава МИД Хорватии подчеркнул, что приоритетами председательства Загреба являются устойчивое развитие республик и регионов с особым вниманием на демографическое обновление, а также инфраструктурная интеграция и безопасность граждан с акцентом на защиту внешних границ Европейского союза.