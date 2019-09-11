Сараево, , 09:58 — REGNUM Сербский представитель и член президиума БиГ (Боснии и Герцеговины) Милорад Додик, по случаю дня памяти жертв бомбардировок войсками НАТО (Североатлантического альянса) Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), заявил, что альянс своими воздушными операциями сначала в Республике Сербской, а потом и в Сербии, написал самые позорные страницы в истории Европы с момента окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает боснийская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Республики Сербской.

Додик отметил, что НАТО своими действиями открыто поддерживала одну из сторон в гражданской войне в БиГ, что повлияло на ее исход.

Он подчеркнул, что последствия от сброшенных 24 года назад на Республику Сербскую бомб с обедненным ураном до сих пор оказывают негативное воздействие на здоровье ее жителей.

Додик также добавил, что бомбардировки оставили свой отпечаток в сознании боснийских сербов.

«Авиаудары НАТО, нанесенные по Республике Сербской в 90-е годы, оставили неизгладимый след в коллективном сознании нашего народа», — сказал член президиума БиГ.