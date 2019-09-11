Пекин, , 09:41 — REGNUM Визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева придаст новый импульс всестороннему стратегическому партнерству двух стран. Об этом 11 сентября заявил член политбюро ЦК КПК Ян Цзечи на встрече с казахстанским лидером, сообщили в пресс-службе главы Казахстана.

Токаев подчеркнул, что двухдневный государственный визит является очень важным для Нур-Султана. Президент выразил благодарность Китаю за поддержку международных инициатив Казахстана. Ян Цзечи, в свою очередь, поздравил Токаева с избранием на пост главы государства в июне 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с двухдневным государственным визитом в Китай. Он планирует принять участие в открытии шестого заседания казахстанско-китайского делового совета.

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