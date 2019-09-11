Джакарта, , 09:41 — REGNUM Вице-спикер палаты представителей Индонезии Фахри Хамза поддержал предложение президента Джоко Видодо построить президентский дворец в Папуа, сообщает информагентство Antara.

«В Папуа очень важно иметь физическое присутствие. Поэтому возведение дворца ознаменует символическое присутствие», — заявил вице-спикер в Джакарте.

Ранее президент Индонезии объявил, что намерен построить президентский дворец в Папуа в следующем году.

По словам Фахри Хамза, Индонезия должна увеличить свое присутствие в азиатско-тихоокеанском регионе, а Папуа является одним из крупнейших регионов в Тихом океане.

Фахри Хамза также отметил, что правительству Индонезии следует не только возвести президентский дворец в Папуа, но и возродить аэропорт в Биаке.

«Мы, как нация, должны сделать остров процветающим», — подчеркнул вице-спикер палаты представителей Индонезии.

Напомним, в настоящее время на архипелаге насчитывается шесть президентских дворцов, в том числе в столице государства Джакарте и на туристическом острове Бали.