Москва, , 09:43 — REGNUM У России нет никаких иллюзий об улучшении отношений с США после отставки помощника президента Трампа Джона Болтона, заявил 11 сентября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Никаких ожиданий в связи с перестановками, освобождением кого-то от должности или назначением у нас нет и быть не может», — заявил Рябков, отвечая РИА Новости на вопрос о том, можно ли ожидать каких-либо подвижек в российско-американских отношениях в связи с отставкой Болтона.

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Также заместитель министра рассказал, что МИД не может давать оценки данному событию, так как это — внутреннее дело США, а кроме этого, в прошлом Москва не раз наблюдала, что внутренние кадровые перестановки в американской администрации не ведут ни к улучшению настроений, ни к их нормализации, «вопреки заявлениям, которые делают высокопоставленные представители той же самой администрации».

При этом, Рябков отметил, что позиция России в данном вопросе прежняя и она состоит в том, чтобы судить по делам, а не по заявлениям или намерениям.

«Когда мы увидим какие-то сдвиги в будущем, тогда, наверное, можно будет говорить о том, что что-то изменилось. Но повторяю, что в этом нет никакого элемента персонификации американской внешней политики», — заключил заместитель министра иностранных дел России.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 10 сентября, президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter об отставке помощника по национальной безопасности Джона Болтона, а сам Болтон заявил, что он сам предложил Трампу покинуть данный пост.

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