Белград, , 09:49 — REGNUM Министр обороны Сербии Александр Вулин, комментируя высказывание министра обороны Хорватии Дамира Крстичевича в поддержку запрета на въезд сербской военной делегации на территорию Хорватии, заявил, что расовые законы времен Второй мировой войны больше не имеют значения и сербы и евреи имеют право свободно посещать те или иные места. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

По словам министра обороны Сербии, представителям армии Хорватии сербское руководство не будет препятствовать, если они изъявят желание почтить память людей, погибших от рук усташей (представителей хорватской фашистской организации действовавшей в годы Второй мировой войны).

На прошлой неделе, хорватские пограничники отказали во въезде в республику сербской военной делегации, которой предстояло принять участие в памятных мероприятиях посвященных жертвам Второй мировой войны. По словам хорватской стороны, у делегации отсутствовал ряд необходимых документов для въезда в республику. Тогда министр обороны Хорватии выступил в защиту данного решения, заявив, что представители армии Сербии имеют право посетить Хорватию, но для этого необходимо следовать установленным процедурам, которые предписывают порядок проведения визита.