Тбилиси, , 09:48 — REGNUM Переговоры в Праге российского и грузинского представителей продолжатся независимо от того, кто будет назначен вместо Григория Карасина, покинувшего пост заместителя министра иностранных дел РФ. Об этом заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе 11 сентября телекомпании «Имеди».

По его словам, в таком формате, который можно назвать пражским, происходит диалог России и Грузии. Переговорщиками могут выступать не только Карасин или Абашидзе, но и другие представители своих стран.

В рамках такого формата Москва и Тбилиси рассматривают, в основном, аспекты торгово-экономических связей, транспортные проблемы и определенные гуманитарные вопросы, пояснил грузинский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член грузинского парламента Ада Маршания назвала эффективным формат диалога, который вели Карасин и Абашидзе, но призвала выстроить переговоры «с Москвой, с Кремлем, с абхазами и осетинами». Напомним также, что 10 сентября Григорий Карасин был освобожден от должности заместителя министра иностранных дел РФ.

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