Токио, , 09:37 — REGNUM 10 сентября 11-й Региональный штаб береговой охраны Японии зафиксировал три корабля береговой охраны КНР в территориальных водах спорных островов Сэнкаку (по-китайски Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Острова находятся под административным контролем Токио.

По сообщению японского информационного агентства «NHK», 7 сентября правительство Японии приняло решение о создании нового полицейского подразделения, которое специализируется на патрулировании островов. Новое подразделение будет оснащено оружием и вертолётами. «Если предположить, что вооруженные группы другой страны (прим. КНР) совершат высадку на острова, то новое высококвалифицированное подразделение, имея при себе оружие и технику, сможет оперативно отреагировать», — заявили в Национальном полицейском управлении Японии.

В 2012 году шесть патрульных кораблей КНР зашли в территориальные воды Сэнкаку. С тех пор сторожевые корабли Китая ежемесячно «наведываются» к берегам островов и совершают до 28 нарушений (2013 г.).