Токио, , 09:39 — REGNUM 10 сентября в ходе пресс-конференции по итогам заседания правительства министр иностранных дел Японии Таро Коно прокомментировал демонстрации в Гонконге, которые продолжаются уже три месяца. «Нам важно обеспечить безопасность японцев, пребывающих там, а также убедиться, что стороны будут решать проблему исключительно мирным путём посредством диалога», — заявил глава МИД.

По сообщению японского новостного агентства NHK, Коно также отметил, что «экономическое процветание» и КНР, и Гонконга, можно обеспечить лишь сохранением незыблемым принципа «одна страна — две системы». «Обе стороны должны сдерживаться», — добавил министр.

В Гонконге уже 13 недель продолжаются протесты, которые начались со спорного законопроекта об экстрадиции подсудимых на территорию КНР. Законопроект уже был отозван, но демонстранты требуют «освободить Гонконг от Китая».