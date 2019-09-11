Ханой, , 09:39 — REGNUM Противолодочный корабль ВМС Вьетнама №18 принял участие в пятидневных военно-морских учениях АСЕАН-США в Сиамском заливе. Об этом сообщает вьетнамское новостное издание VNExress.

Первые военно-морские учения такого формата начались на военно-морской базе Саттахип в Таиланде и должны закончиться в Сингапуре. На вьетнамском корабле, подаренным стране в прошлом году Южной Кореей, помимо вьетнамских моряков были представители Филиппин и Брунея. Во время учений отрабатывалась коммуникация при помощи света, ночная навигация, сопровождение, сближение и штурм других кораблей.

Идея провести подобные учения была озвучена еще в 2017 г. на Совете министров обороны стран АСЕАН+ бывшим министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Маневры связаны с ростом напряженности между Китаем и странами АСЕАН в Южно-Китайском море.