Киев, 11 сентября 2019, 09:32 — REGNUM Украина и Венгрия должны прийти к согласию по ряду вопросов, не пересекая свои «красные линиии», заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, сообщило 11 сентября информационное агентство «Укринформ».
Таким образом, чиновник отреагировал на вопрос о назначении представителя Венгрии на должность еврокомиссара по вопросам партнерства и расширения ЕС.
Кулеба подчеркнул, что назначение представителя Венгрии — это внутреннее дело Евросоюза. Он отметил, что еврокомиссар защищает интересы всего Европейского союза.
Напомним, конфликт между Украиной и Венгрией возник из-за планов тотальной украинизации образования, из-за которой может пострадать венгерское население украинского Закарпатья.
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