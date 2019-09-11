Киев, , 09:32 — REGNUM Украина и Венгрия должны прийти к согласию по ряду вопросов, не пересекая свои «красные линиии», заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, сообщило 11 сентября информационное агентство «Укринформ».

Таким образом, чиновник отреагировал на вопрос о назначении представителя Венгрии на должность еврокомиссара по вопросам партнерства и расширения ЕС.

Кулеба подчеркнул, что назначение представителя Венгрии — это внутреннее дело Евросоюза. Он отметил, что еврокомиссар защищает интересы всего Европейского союза.

«По моему глубокому убеждению, мы должны решить фундаментальные проблемы с Венгрией, не пересекая наши «красные линии», защищая наш национальный интерес… Мы должны с ними договориться, потому что в значительной степени наши интересы совпадают», — рассказал Кулеба.

Напомним, конфликт между Украиной и Венгрией возник из-за планов тотальной украинизации образования, из-за которой может пострадать венгерское население украинского Закарпатья.

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