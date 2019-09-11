Москва, , 09:26 — REGNUM Законопроект, ужесточающий наказание за нелегальные перевозки внесло в Госдуму заксобрание Нижегородской области, передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября.

Они намерены таким образом противодействовать нелегальным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом, то есть за повторное использование для осуществления регулярных перевозок пассажиров автобусов, трамваев или троллейбусов при отсутствии карты маршрута регулярных перевозок в случае, если наличие такой карты является обязательным.

В случае принятия закона штраф составит до 400 тыс. рублей, предусмотрена и конфискация транспортного средства.