Москва, 11 сентября 2019, 12:00 — REGNUM

Радио Регнум
Радио Регнум
Иван Шилов © ИА REGNUM

Следующий выпуск слушайте в 14:00 (мск).

Читайте ранее в этом сюжете: Молдавии нужны Москва и Киев, США выучили российские «уроки»: Радио REGNUM