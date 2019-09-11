Куала-Лумпур, , 09:10 — REGNUM Малайзия предложила Индонезии помощь в борьбе с лесными пожарами на Калимантане и Суматре, сообщает Sindonews.

Министр энергетики, науки, технологий, окружающей среды и изменения климата Малайзии Ео Би Инь заявила, что другие должностные лица в Малайзии подтвердили свою обеспокоенность по поводу продолжающегося воздействия трансграничного смога на малайзийское общество.

«Мы получили информацию от министерства иностранных дел страны, что посол Малайзии в Индонезии Зайнал Абидин Бакар встретился с высокопоставленными чиновниками в Индонезии, чтобы обсудить проблему трансграничного смога, который в настоящее время затрагивает Малайзию», — заявила министр.

По его словам, правительство Индонезии заявило о своей приверженности борьбе со смогом путем мобилизации почти 2900 пожарных и 1677 добровольцев для тушения лесных пожаров.

«Правительство Малайзии готово оказать помощь Индонезии, если и когда они примут это предложение», — добавила Ео Би Инь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за трансграничного смога правительство Малайзии было вынуждено временно закрыть 409 школ в штате Саравак.

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