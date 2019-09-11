Скопье, , 09:22 — REGNUM 10 сентября в интервью для черногорского телевидения специальный представитель США на Западных Балканах Мэттью Палмер заявил, что Северная Македония скоро станет 30-й страной-членом НАТО.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, по словам Палмера, лишь считанные страны ещё не ратифицировали протокол о вступлении страны в НАТО, в том числе и США.

Задержку Палмер объяснил сложностью процедуры ратификации в американском Конгрессе:

«Этого требует внутренняя процедура в Сенате, и я надеюсь, что все будет завершено к декабрю. В случае, если этого не произойдет, мы назначим другую дату, на несколько месяцев позже».