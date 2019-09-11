Москва, , 09:08 — REGNUM В Госдуме предложили ужесточить персональную ответственность для чиновников за саботаж.

«Необходимо усиливать персональную ответственность руководителей профильных ведомств и структурных подразделений всех уровней за реализацию принятых государственных решений. А особенно — за их нереализацию!» — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Счетная палата при проверке исполнения бюджета за 2018 год выявила нарушений на сумму 426,2 млрд рублей. По сравнению с 2017 годом общая сумма выявленных нарушений уменьшилась на 121,1 млрд рублей, или на 22,1%, следует из отчета СП.

Читайте ранее в этом сюжете: Счетная палата: годовой бюджет исполнен с нарушениями на 426 млрд рублей