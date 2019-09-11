Тирана, , 09:14 — REGNUM Специальный представитель США по Западным Балканам Мэттью Палмер заявил, что он убежден, что соглашение между Белградом и Приштиной может быть достигнуто, и США поддержит любое новое правительство Косово, если оно будет настроено на диалог. По словам Палмера, урегулирование отношений между Косово и Сербией послужит укреплению стабильности в регионе, однако разногласия между этими республиками не повлияют на евроинтеграцию других стран.

Американский политик заявил, что русские имеют большое внимание на Балканах, однако у США есть существенно более глубокое представление о регионе, чем у России:

«Мы рассматриваем Западные Балканы как часть семьи западных стран, интегрированных в евро-атлантические институты, как страны, в которых сотрудничество ведется на основе правил и норм. Русские показали, что они хотят, чтобы этот был регион был построен на потрясениях и недоверии. Я думаю, что наиболее ясно это было видно в Черногории, когда русские поддержали государственный переворот 2016 года, агрессивную выходку, направленную на то, чтобы отвратить Черногорию от пути к НАТО и Западу».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Палмер подчеркнул, что США желают, чтобы к власти в Косово пришло правительство, нацеленное на приостановку действия пошлины 100% на товары из Сербии и БиГ и возвращение за стол переговоров.

США ожидают, что после возобновления переговоры примут более серьезный характер и завершатся заключением всеобъемлющего соглашения и нормализацией отношений между Белградом и Приштиной:

«Идеальным было бы заключение соглашения на основе взаимного признания», — заявил Палмер.