Кызыл, , 09:02 — REGNUM На выборах в Верховный хурал Тувы, прошедших 8 сентября, работало рекордное количество наблюдателей. Об этом заявил председатель избиркома республики Олег Фортуна.

Как передаёт «ТуваОнлайн» его слова, отказ отдельных партий признавать итоги голосования являются необоснованными и голословными.

«Незаконные действия и фальсификации были просто невозможны из-за беспрецедентной плотности общественного контроля, который был установлен за ходом голосования и обработкой его итогов», — отметил глава РИК.

По данным комиссии, всего на 186 участках работало более 1,7 тыс. наблюдателей. Отмечается, что даже за выборами президента России в 2018 году наблюдало 774 общественников.

Как сообщало ИА REGNUM, победу на выборах одержала «Единая Россия», которая набрала более 80% голосов. В КПРФ признавать итоги голосования в Туве отказались. По словам депутата Госдумы Юрия Афонина, республика стала местом серьезных фальсификаций и подтасовок.

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