Кызыл, 11 сентября 2019, 09:02 — REGNUM На выборах в Верховный хурал Тувы, прошедших 8 сентября, работало рекордное количество наблюдателей. Об этом заявил председатель избиркома республики Олег Фортуна.
Как передаёт «ТуваОнлайн» его слова, отказ отдельных партий признавать итоги голосования являются необоснованными и голословными.
«Незаконные действия и фальсификации были просто невозможны из-за беспрецедентной плотности общественного контроля, который был установлен за ходом голосования и обработкой его итогов», — отметил глава РИК.
По данным комиссии, всего на 186 участках работало более 1,7 тыс. наблюдателей. Отмечается, что даже за выборами президента России в 2018 году наблюдало 774 общественников.
Как сообщало ИА REGNUM, победу на выборах одержала «Единая Россия», которая набрала более 80% голосов. В КПРФ признавать итоги голосования в Туве отказались. По словам депутата Госдумы Юрия Афонина, республика стала местом серьезных фальсификаций и подтасовок.
Читайте также:
«Единая Россия» в Туве повторила успех прошлых выборов