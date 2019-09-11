Новосибирск, , 08:59 — REGNUM Результаты выборов мэра Новосибирска 8 сентября повлияют на избирательные кампании в Новосибирской области в 2020 году — выборы в Законодательное собрание и Совет депутатов. Такое мнение высказал экс-губернатор Красноярского края и Новосибирской области, и также бывший полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский.

По его мнению, настроение общества меняется, а активность партий будет расти.

«Думаю, стоит ждать более яркой, интересной и активной кампании в Законодательное собрание и Совет депутатов Новосибирска — со столкновением мнений и кандидатов, — отметил он в интервью изданию «Континент Сибирь». — Результаты выборов мэра были предсказуемыми, но они повлияют на происходящее в 2020-м».

По словам Толоконского, главными конкурентами за места в городской и областной парламенты будут «Единая Россия» и КПРФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Толоконский, комментируя выборы мэра Новосибирска, на которых победил действующий градоначальник Анатолий Локоть (КПРФ), сказал, что большинство избирателей «предсказуемо не стремились на избирательные участки», но упрекать кандидатов за решение городского сообщества не стоит.

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