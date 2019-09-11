Пекин, , 08:58 — REGNUM Соединённые Штаты, которые долгое время борются с терроризмом, так и не смогли до конца выполнить эту задачу. Напротив, там, где США «взбаламутили ситуацию», всплыли турбулентность и неопределённость, что привело к хаосу в различных точках планеты. Такую точку зрения высказали политические обозреватели китайской газеты Global Times.

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В публикации отмечается, что США — это «самая влиятельная страна в мире», поэтому несёт особую ответственность за то, чтобы сделать планету более мирной.

«К сожалению, Вашингтон не смог этого сделать и подал плохой пример миру, будучи эгоистичным, капризным и даже грубым, — отмечают авторы статьи. — США не смогли искоренить терроризм. Напротив, в последние годы террористическая деятельность всё чаще совершается на более обширной территории и с участием всё более разнообразных радикально настроенных людей».

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Так, в пример приводится ситуация на Ближнем Востоке, где США изменили свою политику с поддержки Израиля против арабских стран на откровенную поддержку одних и противодействие другим в этом регионе.

«Вашингтон выиграл в краткосрочной перспективе, но оставил регион в хаосе», — отмечается в статье.

Эксперты подчёркивают, что в последние годы Вашингтон «придерживается политики «Америка прежде всего» и предпринимает разрушительные действия.

«Это серьёзно повлияло на хрупкий мировой порядок и позволило нарастить различные риски для мира», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным команды американских учёных из проекта Costs of War, по состоянию на начало 2018 года США вели по всему миру масштабнейшую войну, называя её войной с терроризмом. Так, Вашингтон на тот момент участвовал в военных действиях на территории 76 стран. Отмечалось, что военное присутствие США в мире разрослось с 2001 года, когда американсекие войска вошли в Афганистан. И в период президентства Дональда Трампа эта «антитеррористическая» операция разрослась до небывалых размеров. Однако, несмотря на прилагаемые усилия, число террористических группировок продолжает расти. Как и военные расходы США на «борьбу» с ними: они уже достигают астрономических цифр.

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