Москва, , 08:50 — REGNUM Российские дипломаты и глава департамента по контролю над вооружением министерства иностранных дел Китая Фу Цун обсудили вопросы нераспространения оружия в мире, сообщает 11 сентября пресс-служба МИД КНР.

Отмечается, что стороны обсудили меры по разоружению и недопущению милитаризации на международной арене. Представитель КНР также встретился с одним из заместителей главы МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, спустя 16 дней после прекращения действия американо-российского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), США испытали крылатую ракету наземного базирования с дальностью полёта более 500 км.

В свою очередь президент России Владимир Путин поручил министерству обороны, МИД и другим профильным ведомствам «принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа».

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