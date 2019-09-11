Новосибирск, 11 сентября 2019, 08:43 — REGNUM Бывший губернатор Красноярского края и Новосибирской области, и также бывший полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский, комментируя итоги выборов мэра Новосибирска, отметил, что интерес избирателей снижается, когда отсутствует интрига и борьба.
Как он сказал в интервью изданию «Континент Сибирь», явка оказалась чуть выше, чем он предсказывал. По его прогнозам она должна была составить в пределах 18%.
«Большинство избирателей сочли, что результат ясен и предсказуемо не стремились на избирательные участки. Новосибирская ситуация не выбивается из данных по явке в других регионах, где итоги кампании также были очевидны, — подчеркнул он. — Нельзя упрекать кандидатов за решение городского сообщества».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы мэра Новосибисрка прошли 8 сентября. Действующий глава города Анатолий Локоть (КПРФ) набрал 50,25% голосов избирателей. На втором месте оказался самовыдвиженец Сергей Бойко (18,56%), на третьем — кандидат от ЛДПР Евгений Лебедев (9,35%).
Явка на выборах составила 20,55% (32,59% — на досрочных выборах мэра Новосибирска в 2014 году).
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