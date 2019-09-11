Вашингтон, , 08:49 — REGNUM Утверждение телекомпании CNN о том, что ЦРУ пришлось вывезти из России своего ценного осведомителя, требует расследования. Об этом заявил член Палаты представителей США, республиканец от штата Джорджия Даг Коллинз в интервью телеканалу Fox News.

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По его словам, настороженность вызывает тот факт, что американской разведслужбе приходится как-то реагировать на заявления СМИ. Интересно, на чьей стороне находится CNN, добавил он.

«Я думаю, что это проблема, по которой нужно провести расследование», — подчеркнул Коллинз.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября американский телеканал выпустил репортаж о «высокопоставленном источнике ЦРУ», которого якобы пришлось вывезти из России из-за риска разоблачения. Позже было названо имя «шпиона» — бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова. В Кремле подтвердили, что такой человек занимал невысокую должность в администрации главы государства, но был уволе несколько лет назад.

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