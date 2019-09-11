Вашингтон, , 08:37 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп распорядился приспустить флаги в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года, сообщается на сайте Белого дома.

Американский лидер объявил 11 сентября Днем патриота и призвал все департаменты, агентства и ведомства приспустить флаги в память о людях, погибших 11 сентября 2001 года.

Напомним, 11 сентября 2001 года произошел самый крупный теракт в истории, в результате которого погибли 2977 человек и еще 24 пропали без вести. Два угнанных террористами пассажирских самолета врезались в башни Всемирного торгового центра.

Американская комиссия возложила ответственность за нападение на группировку «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ее лидера Усаму бен Ладена.

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