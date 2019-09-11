Лондон, , 08:36 — REGNUM Чрезвычайному комитету британского правительства COBRA нужно перейти на круглогодичный режим работы из-за того, что есть угроза возобновления Россией «Большой игры». Об этом предупредил глава объединенного командования ВС Великобритании генерал Патрик Сандерс, его слова 11 сентября приводит The Telegraph.

«Большая игра» — это исторический термин, под которым имеется ввиду дипломатическое и политическое противостояние между Российской и Британской империями за господство в Афганистане и соседних территорий Центральной и Южной Азии в большей части XIX века.

Как заявил глава объединенного командования, реакция на «дело об отравлении Скрипалей» в 2018 году была «невероятно эффективной», что стало хорошим примером объединения различных правительственных ведомств Британии для разрешения кризиса. Однако теперь, по мнению генерала, необходим национальный орган, немедленно реагирующий на такого рода события.

«Создание ситуационного центра или механизма за пределами COBRA и кризисных центров, которые у нас есть на данный момент, является важной частью повышения устойчивости Великобритании к стратегическим угрозам, с которыми мы сталкиваемся», — сказал генерал.

Также Сандерс отметил, что Британия находится по постоянной угрозой в киберпространстве и подчеркнул, что такие страны как Россия и Китай угрожают ей новыми формами «Большой игры», но «уже на стероидах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, бывший сотрудник ГРУ РФ и британский шпион Сергей Скрипаль вместе с дочерью Юлией были госпитализированы в марте 2018 года в Британии. После этого представители Лондона заявили, что якобы при отравлении пострадавших использовалось нервнопаралитическое вещество «Новичок», якобы производимое в РФ.