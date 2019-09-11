Эрбиль, Ирак, , 08:39 — REGNUM Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани назначил двух своих заместителей, об этом 10 сентября сообщает Kurdistan.ru.

Согласно опубликованному заявлению, ими стали член Патриотического союза Курдистана Джафар Мустафа Али, а также представитель «Движения за перемены» Мустафа Сайид Кадер.

Напомним, новые вице-президенты курдской автономии являются представителями крупнейших курдских партий, без влияния которых невозможно функционирования курдского правительства, возглавляемого представителями Демократической партии Курдистана.

Стороны на протяжении долгих месяцев вели дискуссии относительно распределения министерских должностей, некоторые из которых до сих пор остаются вакантными.

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