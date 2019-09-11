Канберра, , 08:29 — REGNUM Правительство Австралии ужесточает рекомендации по поездкам в Иран для своих соотечественников. Путешественников призывают «переосмыслить» свои планы поездок и не отправляться в пограничные районы с Ираком и Афганистаном, передает немецкий канал n-tv.

«Существует риск того, что иностранцы, в том числе и австралийцы, будут произвольно задержаны или арестованы в Иране», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Австралии.

Власти Австралии указывают, что трое их соотечественников уже несколько месяцев содержатся под стражей в Иране. Преподаватель университета с австралийско-британским гражданством находится в иранской тюрьме уже год. По сообщениям СМИ, ее приговорили к 10 годам лишения свободы. В чем именно она обвиняется, не известно.

Австралийская пара (женщина также имеет австралийско-британское двойное гражданство) была арестована за пребывание в ограниченной военной зоне. Австралийское консульство поддерживает контакты с семьями арестованных.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа МИД Австралии опроверг слова президента США о том, что Австралия втянута в широкий конфликт с Ираном. По словам главы МИД, у Канберры и Тегерана хорошие рабочие отношения.

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