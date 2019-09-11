Киев, , 08:14 — REGNUM Украинские журналисты должны бороться за свободу слова в стране, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук 11 сентября в эфире телеканала «112. Украина», комментируя ситуацию с возможным закрытием украинского телеканала NEWSONE по требованию Национального совета по телерадиовещанию.

«Я считаю, что вы должны бороться, у вас есть много поклонников и сторонников, и я считаю, что борьба за свободу слова — это борьба вообще не просто за демократию, это борьба за условия нормальной жизни наших граждан в нормальной демократической успешной стране», — заявил Виктор Медведчук.

Также он отметил, что, по его мнению как юриста, претензии, предъявляемые Национальным советом по телерадиовещанию к NEWSONE, являются безосновательными.

«Никаких, ни малейших оснований повлиять сегодня на NEWSONE и «112 Украина» как каналы, которые допускали нарушения действующего законодательства, нет», — сказал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь».

Кроме этого, Медведчук подчеркнул, что власть на Украине может допустить закрытие телеканала NEWSONE только если будет «действовать по беспределу».

Отметим, ранее, 5 сентября, стало известно о том, что Национальный совет по телерадиовещанию Украины собирается обратиться в суд для того чтобы лишить телеканал NEWSONE лицензии и закрыть. Позднее депутаты Верховной Рады Украины предложили создать следственную комиссию для расследования деятельности телеканалов 112.ua, NewsOne и Zik.