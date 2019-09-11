Париж, , 08:11 — REGNUM Власти Франции «внимательны» к президентским выборам в Тунисе, запланированным на 15 сентября. Об этом, как сообщает Le Figaro, заявил премьер-министр Франции Эдуард Филипп.

«Тунис, как и Франция, несколько лет назад пережил дестабилизирующие моменты и сделал выбор в пользу демократической жизнеспособности, которая позволяет ему с уверенностью смотреть в будущее», — заявил премьер-министр страны, выступая перед правительством.

«Я хочу сказать, насколько мы внимательны и уверены в способности этой страны присоединиться к выбранной ею линии и о том, что мы поддерживаем её политически, дипломатически и с большой отдачей», — отметил Эдуард Филипп, добавив, что «целью Франции является обеспечение того, чтобы эти выборы проводились в наилучших возможных условиях».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 кандидатов на пост президента Туниса примут участие в первом туре голосования в 27 избирательных округах.

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