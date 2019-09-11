Вена, , 07:56 — REGNUM Сокращение миграции и социальной помощи мигрантам, введение штрафов для родителей прогульщиков: Австрийская народная партия (АНП) назвала пункты своей программы в случае победы на парламентских выборах. Среди них содержится и условие, при котором АНП готова восстановить коалицию с правой Австрийской партией свободы (АПС). Это запрет общественно-политического «Идентаристского движения», пишет газета Kronen Zeitung.

«Для нас это абсолютное условие для коалиции», — подчеркнул лидер АНП Себастьян Курц.

АПС против такой меры. «Идентаристское движение» состоит из образованной молодежи, которая выступает против принятия мигрантов и за сохранение европейской культуры, это избиратели и единомышленники партии. В АПС назвали такое условие «диктатурой взглядов».

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2019 года лидера «Идентаристского движения» заподозрили в знакомстве с исполнителем теракта в мечетях Новой Зеландии Брентоном Таррантом. За год до преступления Таррант сделал денежное пожертвование для австрийского движения. Доказательств связей идентаристов с экстремистом не нашли, но движение «попало под колпак» прокуратуры.

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