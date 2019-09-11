Сеул, , 07:56 — REGNUM Спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун посетит с официальным визитом Китай. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства иностранных дел Южной Кореи.

По их словам, на встрече, которая состоится 12 сентября в Пекине, Ли До Хун обсудит с замминистром иностранных дел Китая Ло Чжаохуэй ситуацию на Корейском полуострове, а также представители двух стран обменяются мнениями о сотрудничестве Южной Кореи и КНР.

Предполагается, что спецпредставитель Южной Кореи и замминистр иностранных дел Китая также обменяются мнениями относительно рабочих переговоров США и Северной Кореи, которые, как ожидается, возобновятся в конце сентября.