Исламабад, , 07:53 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан примет участие в митинге в городе Музаффарабад — главном городе пакистанского Кашмира, об этом 11 сентября сообщает Geo TV.

Целью акции будет демонстрация солидарности с жителями индийского штата Джамму и Кашмир.

«Я собираюсь устроить в пятницу, 13 сентября большой митинг, чтобы отправить посланию миру, а также продемонстрировать солидарность с народом Кашмира», — подчеркнул Имран Хан на своей странице в Twitter.

Напомним, 5 августа власти Индии отменили особый статус штата Джамму и Кашмир, а также ввели в регионе комендантский час. Данный факт вызвал новый виток напряженности в отношениях между Нью-Дели и Исламабадом.

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