Париж, , 07:48 — REGNUM Итальянские и французские дипломаты уже несколько дней работают над тем, чтобы организовать в Риме встречу между президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Италии Джузеппе Конте, передает Le Figaro.

Ожидается, что встреча состоится 17 сентября.

Издание отмечает, что визит президента Франции в Италию ознаменует собой первый шаг к дипломатическому примирению между двумя соседними странами, после нескольких месяцев, отмеченных напряженностью между коалиционным правительством Италии и Парижем.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне французского посла в Италии вызвали в итальянский МИД для объяснений последних заявлений парижских лидеров по вопросу мигрантов. Власти Италии полагают, что доставка мигрантов в Евросоюз — это нечистоплотный бизнес, который вредит итальянской экономике. Париж назвал такой подход к вопросу «циничным» и «безответственным».

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